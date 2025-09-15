Накануне форвард сборной Украины Владислав Ванат впервые сыграл за Жирону, выйдя в основе в матче 4-го тура Ла Лиги против Сельты. Уже на 12-й минуте экс-нападающий Динамо сумел открыть счет своим голам за каталонцев, попав в ворота после передачи Ивана Мартина. К сожалению, удержать победу Жирона не смогла, пропустив в добавленное время с пенальти.

Ванат оформил гол в дебютном матче за Жирону – ВИДЕО

После игры Ванат на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал памятные фото с матча, подписав сообщение "Вместе" и тегнув аккаунт клуба. В комментариях друзья и болельщики горячо поздравляли Владислава с голевым дебютом.

"Уже за 22 можно перепродавать", – написал под постом полузащитник Шахтера Артем Бондаренко.

Напомним, Ванат перешел в Жирону из Динамо за 17 млн евро. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов.

Ванат поразил Испанию дебютным голом и сразу стал лучшим в Жироне – каталонцы драматично упустили победу на 90+2