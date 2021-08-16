"Думаю, что с Кейном уже все ясно. Он был бы на стадионе. Смотрю на ситуацию так, что он уже фактически ушел. Другие игроки сборной Англии участвовали в этой встрече.

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Думаю, что он мог принять участие в матче, был бы на скамейке запасных или в заявке. Но его даже не было на стадионе. У нас во время трансляции используется много камер. Уверен, что его искали на стадионе, но не нашли, это неожиданность", – отметил Невилл в эфире Sky Sports.

Добавим, что Кейна длительное время сватают в Манчестер Сити, тогда как Тоттенхэм не желает отпускать свою главную звезду. В прошлом сезоне форвард провел 49 встреч, в которых отличился 33 голами и 17 ассистами.

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