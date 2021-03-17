"Я сказал Лужному, что если он с Петровым индивидуально поработает, то доведет его до совершенства. Но он не захотел. Я к Хацкевичу не дошел, подумал, что достаточно сказать Лужному.

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Возьмите работать его, там у Динамо 77 полей, 10 баз, все есть, бассейны. Пусть плавают, обыгрывают. Продадите его. Где Ибрагимович был, там и Петров будет. Джеко в Роме стоя играет, а Петров уже вдвое сильнее его. Это я вам говорю", – рассказал Кварцяный в интервью Профутбол Digital.

К слову, Сергей Петров сыграл 81 минуту в победном кубковом матче против Шахтера (1:0). Всего в текущем сезоне он провел 19 матчей, в которых отметился четырьмя голами и двумя ассистами.

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