"Настроение отличное, это всегда большая гордость – играть за национальную сборную.

Украина – Франция: где смотреть стартовый матч команды Реброва в отборе ЧМ-2026

А себе ставлю задачу, наверное, дебютировать в сборной, потому что уже несколько раз ездил и еще ни разу не сыграл, поэтому хочется нарушить эту неприятную традицию", – сказал Бондаренко для пресс-службы Шахтера.

Напомним, что уже этой осенью сборная Украины стартует в отборе к ЧМ-2026. Соперниками "сине-желтых" в группе станут национальные команды Франции, Азербайджана и Исландии. Прямую путевку на Мундиаль получит только победитель квартета.

Ребров объявил состав сборной Украины на первые матчи отбора к ЧМ-2026 – два дебютанта