"Уже несколько раз ездил и еще ни разу не сыграл": хавбек Шахтера ожидает шанс от Реброва в матчах отбора ЧМ-2026
Полузащитник сборной Украины и Шахтера Артем Бондаренко прокомментировал вызов в национальную команду.
"Настроение отличное, это всегда большая гордость – играть за национальную сборную.
А себе ставлю задачу, наверное, дебютировать в сборной, потому что уже несколько раз ездил и еще ни разу не сыграл, поэтому хочется нарушить эту неприятную традицию", – сказал Бондаренко для пресс-службы Шахтера.
Напомним, что уже этой осенью сборная Украины стартует в отборе к ЧМ-2026. Соперниками "сине-желтых" в группе станут национальные команды Франции, Азербайджана и Исландии. Прямую путевку на Мундиаль получит только победитель квартета.
