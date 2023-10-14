"Прежде всего, хорошо, что мы победили. Помогал команде. Да, хотелось забить, уже несколько матчей не могу забить. Все же голы за сборную – особенные, но хорошо, что команда победила, и мы заработали три очка. Пас на Мудрика во втором тайме? Он был в более выгодной позиции, отдал на него. Жаль, что он не забил.

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Атмосфера была замечательной, мы заряжены, потому что очень важные два матча впереди. Сейчас матч с Мальтой нелегкий будет. Работаем, разбираем соперника и настраиваемся только на победу.

Как влияет период в Жироне на выступления в сборной? Да, дает уверенности в себе. Команда играет хорошо, меня хорошо приняли. Я быстро адаптировался и сейчас команда показывает хорошие результаты", – рассказал Довбик в интервью Суспільне Спорт.

Напомним, что сборная Украины одержала победу над Северной Македонией в седьмом туре отборочных матчей к Евро-2024. Подопечные Реброва сейчас занимают вторую строчку в турнирной таблице с 10 баллами в своем активе.

Следующий матч сборная Украины проведет против Мальты. Эта встреча запланирована на 17 октября.

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