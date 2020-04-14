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"Уже не знаю, что делать": Дуглас Коста верит в скорое возобновление сезона

00:45 5 Читати українською
"Уже не знаю, что делать": Дуглас Коста верит в скорое возобновление сезона
Дуглас Коста / LaPresse

Вингер туринского Ювентуса Дуглас Коста рассказал о карантинных буднях, вызванных пандемией коронавируса.

"Надеюсь, что сезон может возобновиться в ближайшее время. Через месяц, возможно.

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Я тренируюсь каждый день, нахожусь дома со своей семьей и провожу время с близкими. Но я уже не знаю, что делать в пределах своего дома", – цитирует бразильца Football Italia.

Отметим, что Италия до сих пор не определила ориентировочных дат возобновления чемпионата. Вынужденная пауза в Серии А продолжается с 9 марта.

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Дуглас Коста Дуглас Коста Ювентус Ювентус Италия коронавирус
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