Полузащитник "бело-синих" Владимир Бражко объяснил, что больше всего донимает киевлян.

"С поезда на поезд, игра – поезд – дорога. Довольно сложно. Дистанция? Мне уже безразлично, привык. С Динамо постоянно в переездах.

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В Дии кому-то подтянулась справка, что уже дальнобойщик? Да, есть такое. Буду лет через 15 сыну рассказывать, что делал в молодости. Что был как дальнобойщик, по разным городам и странам ездил.

Километраж даже не считаю: поезд, самолет, автобус. За неделю четыре раза были в поезде", – сказал Бражко в интервью УАФ.

Напомним, после 4-х туров Динамо идет в турнирной таблице Лиги Европы на последней 36-й строчке без очков (с разницей забитых и пропущенных голов 0:10).

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