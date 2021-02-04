"Новички влились хорошо. В такой коллектив, как в Полтаве, это сделать не трудно. Я вот сам недавно пришел, летом. Если ты действительно работаешь, там не рассказываешь лишнего, то тебя примут, подскажут и помогут при необходимости. Каждый из них – хороший футболист, кто-то перспективный, а кто-то уже состоялся как игрок.

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Например, Тилль. Мне кажется, что для УПЛ это очень хороший трансфер, и для Ворсклы тоже. Дай Бог, чтобы он себя удачно здесь показал. С Гио Цитаишвили все знакомы, что о нем рассказывать. Хороший, резкий парень. Уже в наших матчах там хребты ломал соперникам.

Вот в недавнем поединке левого защитника в перерыве скорая забирала. У него там все позвонки сместились. Я шучу, конечно. Его просто заменили в перерыве", – рассказал Яворский в интервью Брутальному футболу.

Напомним, Цитаишвили играть за Ворсклу до завершения чемпионата. В текущем сезоне он провел в составе Динамо лишь четыре матча, результативными действиями не отличался.

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