"Уже есть игрок с положительным тестом на коронавирус": подопечный Вернидуба призвал остановить чемпионат Беларуси

Албанский нападающий солигорского Шахтера Аздрен Ллукаку не понимает, почему чемпионат Беларуси до сих пор не приостановлен.

"Я всегда буду благодарен стране, где сформировался как личность и как футболист. Мы очень близки. Итальянский народ помог нам в трудную минуту, и у албанского народа большое сердце, поэтому в трудные времена поддержка становится взаимной.

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Уже даже наши болельщики по собственной инициативе объяснили, что не будут приходить на матчи. В последнем туре нашей игре присутствовало около 100 человек, обычно их приходит гораздо больше. Это означает, что люди начинают понимать всю серьезность ситуации.

Однако есть решения ответственных лиц, и мы, игроки, вынуждены с этим решением подчиняться, даже несмотря на то, что в одной из команд уже есть игрок с положительным тестом на коронавирус. Остановить чемпионат Беларуси было бы правильно, ведь если продолжать, избежать трагической ситуации вряд ли удастся", – цитирует Ллукаку Sky Sport.

Добавим, что албанец перебрался в команду, которую возглавляет Юрий Вернидуб, летом 2019. За все время Аздрен провел за Шахтер 10 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре ассиста.

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