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"Уже есть игрок с положительным тестом на коронавирус": подопечный Вернидуба призвал остановить чемпионат Беларуси

11:51 36 Читати українською
"Уже есть игрок с положительным тестом на коронавирус": подопечный Вернидуба призвал остановить чемпионат Беларуси
Аздрен Ллукаку / фото из открытых источников

Албанский нападающий солигорского Шахтера Аздрен Ллукаку не понимает, почему чемпионат Беларуси до сих пор не приостановлен.

"Я всегда буду благодарен стране, где сформировался как личность и как футболист. Мы очень близки. Итальянский народ помог нам в трудную минуту, и у албанского народа большое сердце, поэтому в трудные времена поддержка становится взаимной.

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Уже даже наши болельщики по собственной инициативе объяснили, что не будут приходить на матчи. В последнем туре нашей игре присутствовало около 100 человек, обычно их приходит гораздо больше. Это означает, что люди начинают понимать всю серьезность ситуации.

Однако есть решения ответственных лиц, и мы, игроки, вынуждены с этим решением подчиняться, даже несмотря на то, что в одной из команд уже есть игрок с положительным тестом на коронавирус. Остановить чемпионат Беларуси было бы правильно, ведь если продолжать, избежать трагической ситуации вряд ли удастся", – цитирует Ллукаку Sky Sport.

Добавим, что албанец перебрался в команду, которую возглавляет Юрий Вернидуб, летом 2019. За все время Аздрен провел за Шахтер 10 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре ассиста.

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Теги
коронавирус Мир Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Беларусь
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