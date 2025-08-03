– Сегодня мне понравилось начало игры, первые 20 минут – мы имели много моментов, чтобы забить. Но, как видите, не удалось реализовать эти ранние возможности, и после этого игра стала для нас более сложной. Они тоже очень хорошо сыграли против нас, показали хорошую оборону. Но мы старались, давили ежеминутно, во все моменты мы действовали хорошо. Я очень доволен первым матчем, потому что важно побеждать на этом этапе. Мы также показали хороший футбол.

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Теперь будем искать более атакующие решения, Работаем над этим. И я очень доволен оборонительной работой, а также игрой некоторых футболистов, которые вышли с очень хорошей энергией. Это очень важно для нас, ведь наша идея – это одна команда, одна семья. Никаких ротаций, ничего подобного. Мои игроки очень важны для меня, они как мои братья. И сегодня я увидел что-то очень ценное в этом смысле. Я очень рад этой идее.



– Как вы оцениваете выступление команды сегодня?

– Это не моя работа, я думаю, это задача журналистов – делать оценки. Я смотрю на каждый момент с точки зрения как защиты, так и атаки. Думаю, вы сами видели, что это была очень сложная игра. Я считаю, она была даже тяжелее, чем против Панатинаикоса или Бешикташа, потому что это был первый матч, старт сезона, и еще играли в 15:30. Я понимаю, что поединок был непростым, и очень доволен им. Если я выигрываю первый матч, то для меня это 10 из 10.



– Из ваших интервью и комментариев понятно, что сейчас одной из главных задач для вас является улучшить физическое состояние игроков. Поэтому были ли вы сегодня довольны их физической и тактической подготовкой?

– Я уже говорил ранее, это важно: время начала матча, против кого ты играешь, с какой командой – все это имеет значение. Но мне нравится физическая реакция моих футболистов. И я понимаю, что это нелегко. Я хочу изменить много вещей одновременно, в том числе и в защите. Изменить ментальность за один месяц сложно, но мы ежедневно стараемся делать все как можно лучше – и в защите, и в атаке.

Но если ты хочешь иметь такую ментальность, ты должен быть готовым к физическим нагрузкам на 100 процентов. И я не хочу слышать никаких оправданий от своих игроков. Они очень хорошо поработали за последние полтора месяца. Мне нравится их энергия, они хорошо тренировались. Мы на правильном пути, но если я сейчас скажу, что за месяц мы все изменили, это будет неправдой. У нас есть мечта на будущее, но идем к ней шаг за шагом.



– Какие у вас впечатления от первого матча в Украине? Ожидали такого плотного футбола или, может, ваши ожидания были выше или ниже? И как прошли первые дни в Украине, как вы себя чувствуете?

– Прежде всего, относительно страны, она мне нравится, мне лично здесь нравится. Все улыбаются. И на самом деле мне хочется говорить не "ваша страна", а "наша страна", ведь я уже чувствую себя частью Украины. Я понимаю, что сейчас непростое время для, как я сказал, нашей страны, для Украины. Потому что если я здесь, мы вместе. Но несмотря на все, все улыбаются, все пытаются мне помочь. Это замечательно. И для меня это важнее футбола. Поэтому спасибо всем: болельщикам, детям – всем. Я тоже стараюсь быть ближе к людям – фотографируюсь, подписываю футболки.

Относительно другого вопроса, я уважаю идею, что футбол есть футбол, и все одинаковы. Конечно, если у соперника есть стратегия, план на игру с акцентом на защиту, я это уважаю. Нет, я не говорю, что сегодня игра была слишком закрытой. Наоборот, это хорошо для футбола, потому что ты должен играть учитывая все его аспекты: и в защите, и в атаке. Если соперник хорошо обороняется, нужно искать больше решений в атаке. Сегодня они очень хорошо защищались, и мы пытались это изменить. Меняли фулбеков, запускали их в обыгрыш, действовали проще. Один из таких эпизодов вы видели, когда мы забили. Это и есть наша идея: если ты не уважаешь соперника и его идеи, ты не найдешь решение.

Я уважаю любую футбольную идею, даже если она против меня. Это моя работа – находить решения. И это очень хорошо для украинского футбола: если ты имеешь физические качества, если имеешь другие сильные стороны, то можешь обороняться. Потому что, когда я был игроком, мы побеждали сильнейшие команды в истории именно благодаря обороне. Я уважаю это, это моя философия. Если бы я сказал что-то другое, это было бы неправдой, – цитирует Турана пресс-служба Шахтера.

К слову, следующий матч Шахтер проведет против Панатинаикоса в Лиге Европы – 7 августа в 21:00.

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