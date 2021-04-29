"Поражение от Барселоны 0:5 – это был худший вечер, который я когда-либо пережил на футбольном поле. Уже через 20 минут я хотел уехать домой и принять душ, чтобы отойти.

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Это было очень больно, но придало нам мощи для будущих свершений. Больше мы не могли быть такими наивными. В следующем сезоне мы одолели их и стали чемпионами Испании", – приводит слова Алонсо AS.

Добавим, что хавбек выступал за Реал с 2009 по 2014 годы. С мадридцами он выигрывал Примеру, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и два Кубка Испании.

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