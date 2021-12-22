Француз находится под арестом еще с августа. Судебное разбирательство должно было состояться в начале 2022 года, но будет перенесено на более позднюю дату.

"Вы будете нас уважать!" – медиа спутали Ферлана и Эдуара Менди с Бенжаменом, обвиняемым в изнасиловании

Дело в том, что в деле Бенжамена Менди появились новые обстоятельства. Его обвинили уже в седьмом изнасиловании, сообщает Sky Sports. Сейчас футболист обвиняется в восьми преступлениях против пяти разных женщин, в том числе в семи случаях изнасилования четырех женщин.

К слову, Манчестер Сити отстранил своего игрока от тренировочного процесса и воздерживается от комментариев на время рассмотрения дела. В прошлом сезоне Менди провел 20 матчей, записав в свой актив 2 гола и ассист.

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