На фоне слухов о желании Антонио Конте покинуть свою работу в Лондоне результаты Тоттенхэма становятся все хуже. Поражение от Ньюкасла оказалось вторым подряд и третьим за последние 5 матчей.

Ньюкасл победил Тоттенхэма и поднялся в зону ЛЧ, Астон Вилла устроила разгром в первом матче после отставки Джеррарда

Сегодня Ньюкаслу очень помог Уго Льорис. Капитан Тоттенхэм фактически привез первый гол в свои ворота. Вторая результативная атака "сорок" тоже началась с ошибки французского голкипера. Лондонцы сумели отыграть только один мяч. Благодаря этой победе Ньюкасл как минимум временно поднялся в зону Лиги чемпионов.