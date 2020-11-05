Матч 3 тура Лиги Европы между Вильярреалом и Маккаби Т-А был под серьезной угрозой из-за непогоды.

До начала матча стадион испанцев накрыла ужасная ливень, и газон накрыл большой слой воды.

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Вильярреал в своем Twitter опубликовал фотографии и видео с места событий. Поле было больше похоже на бассейн, но дренаж Эстадио а Керамики оказался чрезвычайно эффективным. Буквально за 45 минут газон вернулся в нормальное состояние, и игра таки началась.

Напомним, в первых турах Вильярреал и Маккаби Т-А одержали две победы и возглавляют группу К.

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Поле до та після зливи: