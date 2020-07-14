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Ужасный фейл капитана и курьезный гол Лаутаро в видеообзоре матча Интер – Торино – 3:1

08:54 - Читати українською
Ужасный фейл капитана и курьезный гол Лаутаро в видеообзоре матча Интер – Торино – 3:1
Интер – Торино – 3:1

Интер на своем поле обыграл Торино в рамках 32-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Интер – Торино на сайте "Футбол 24".

49’ Эшли Янг
51’ Диего Годин
61’ Лаутаро Мартинес
 
Андреа Белотти 17’
17’ Андреа Белотти
49’ Эшли Янг
51’ Диего Годин
61’ Лаутаро Мартинес

Интер неожиданно пропустил первым. Ужасный фейл допустил Самир Ханданович. Капитан "нерадзурри" не удержал мяч в руках, а Белотти такого не прощает. Однако во втором тайме хозяева изменили ход встречи, забив трижды. Отметим мяч Лаутаро, который вышел несколько курьезным из-за рикошета от соперника.

Интер, несмотря на дикий ляп голкипера, одержал волевую победу над Торино и потеснил Аталанту из призовой тройки Серии А

Благодаря этой победе Интер набрал 68 очков и поднялся на второе место, обогнав Лацио по дополнительным показателям и на один пункт опередив Аталанту, которая опустилась на четвертую строчку. У Торино осталось 34 очка и 16-я позиция.

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Теги
Видеоновости Италия Интер - Торино Самир Самир Ханданович Интер Интер Торино Торино
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