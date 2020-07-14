Ужасный фейл капитана и курьезный гол Лаутаро в видеообзоре матча Интер – Торино – 3:1

Интер на своем поле обыграл Торино в рамках 32-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Интер – Торино на сайте "Футбол 24".

Интер неожиданно пропустил первым. Ужасный фейл допустил Самир Ханданович. Капитан "нерадзурри" не удержал мяч в руках, а Белотти такого не прощает. Однако во втором тайме хозяева изменили ход встречи, забив трижды. Отметим мяч Лаутаро, который вышел несколько курьезным из-за рикошета от соперника.

Интер, несмотря на дикий ляп голкипера, одержал волевую победу над Торино и потеснил Аталанту из призовой тройки Серии А

Благодаря этой победе Интер набрал 68 очков и поднялся на второе место, обогнав Лацио по дополнительным показателям и на один пункт опередив Аталанту, которая опустилась на четвертую строчку. У Торино осталось 34 очка и 16-я позиция.