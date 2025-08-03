Вратарь египетского Вади Дегла Мохамед Абу эль Нага, более известный как Бонга, ушел из жизни после тяжелой болезни.

Печальная весть из Египта – на 37-м году жизни скончался вратарь Мохамед Абу эль Нага, которого все знали под прозвищем Бонга. В течение нескольких дней он находился в коме из-за тяжелого поражения печени, но организм не выдержал.

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Как сообщает footboom1, Бонга был ключевой фигурой в составе Вади Дегла, где в прошлом сезоне провел 29 матчей, помогая команде возвращаться в элитный дивизион Египта. До этого он выступал за Петроджет и Аль-Меррейх. Бонга также выступал в составе национальной сборной Египта.

Борьба с болезнью началась с серьезных проблем с пищеварением и печенью, впоследствии развилась желтуха, и состояние Бонги стремительно ухудшилось. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

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