В основное время команды обменялись голами Хаверца и Адамса. Хавбек Челси замкнул подачу углового, а форвард Саутгемптона подкараулил удачный отскок после сейва Кепы.

Челси дожал Саутгемптон в серии пенальти, Арсенал на классе одолел Лидс: Кубок английской лиги

Судьба путевки в четвертьфинал решилась в серии пенальти. Маунт и Уолкот провалили вторые попытки своих команд, но похоронил "святых" Уильям Смолбоун. 21-летний хавбек запустил мяч высоко над воротами, напомнив фиаско Дэвида Бекхэма времен Евро-2004. Челси победил в лотерее и прошел в следующую стадию.