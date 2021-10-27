Ужасное исполнение пенальти "стилем Бекхэма" в видеообзоре матча Челси – Саутгемптон
09:32 - Читати українською
Челси победил Саутгэмптон в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Смотрите видео голов и главные моменты встречи.
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 4 : 3 )
завершено
В основное время команды обменялись голами Хаверца и Адамса. Хавбек Челси замкнул подачу углового, а форвард Саутгемптона подкараулил удачный отскок после сейва Кепы.
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Судьба путевки в четвертьфинал решилась в серии пенальти. Маунт и Уолкот провалили вторые попытки своих команд, но похоронил "святых" Уильям Смолбоун. 21-летний хавбек запустил мяч высоко над воротами, напомнив фиаско Дэвида Бекхэма времен Евро-2004. Челси победил в лотерее и прошел в следующую стадию.
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