Уже в первом тайме матча было забито пять голов. Однако эта половина встречи запомнилась и трагическим эпизодом: Кирюханцев слева подал на дальнюю, где Супряга замкнул головой, но во время падения получил серьезную травму – Владислава вынесли на носилках со сломанной рукой. Гол стал для него первым с сентября 2020 года.

Эпицентр и Кривбасс устроили безумие в Тернополе – 9 мячей и тяжелая травма Супряги после гола, которого ждали 5 лет

Во втором тайме команды забили еще по два мяча, поэтому в итоге победу одержал Кривбасс со счетом 5:4. Девять голов в одном матче – второй за всю историю результат в чемпионатах Украины. Ранее такой показатель фиксировался еще в девяти матчах. Рекорд результативности – 10 голов за поединок.

