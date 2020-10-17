Чемпионат U-21, 6-й тур

Рух U-21 – Динамо U-21 – 3:1

Голы: Харжевский, 38, 40, Притула, 59 – Надольский, 50

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Хозяевам удалось сдержать стартовый натиск киевлян и ближе к середине тайма перевести игру в центр поля. Ключевыми стали две роковые ошибки Динамо в конце первой сорокапятиминутки. Сначала киевляне не удержали Харжевского, который после углового головой переправил мяч в сетку, а через минуту с его ударом не справился голкипер "бело-синих" Руслан Нещерет, выпустив сферу из рук в ворота после дальнего удара.

После перерыва Надольский один мяч отыграл, но почти сразу Притула со стандарта возобновил отрыв до двух голов. Это поражение стало первым для Динамо U-21 в этом сезоне. Так же как и первыми стали голы для Нещерета: до этого в пяти матчах кипер держал свои ворота на замке, а разница забитых и пропущенных голов составляла 22:0.

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