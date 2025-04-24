Ужас в Эквадоре: преступники похитили семью футболиста – сам игрок под охраной полиции
Защитник эквадорского Эмелека Джексон Родригес стал жертвой преступления криминального картеля.
В Эквадоре преступники совершили нападение на дом футболиста местного клуба Эмелек Джексона Родригеса, сообщает Corriere dello Sport.
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Криминальная группа похитила жену и ребенка футболиста в Гуяакиле после того, как ограбила дом, где они жили. Сам футболист сейчас находится под защитой полиции.
"Они вошли в дом Родригеса утром в среду, применив силу, и, кроме кражи различных предметов и денег, также похитили жену и сына футболиста", – заявил представитель правоохранителей.
Добавим, что в январе 2024 года президент Эквадора Даниэль Нобоа объявлял чрезвычайное положение из-за вооруженного конфликта между бандами в регионе.
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