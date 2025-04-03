УЕФА провел минуту молчания во время конгресса в Белграде, почтив память футболистов, тренеров и судей, которые ушли из жизни в 2024 году.

Среди них вспомнили и бывшего игрока сборной России Алексея Бугаева, который погиб на войне в Украине.

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Перед минутой молчания президент УЕФА Александер Чеферин обратился к присутствующим: "Я бы хотел пригласить вас совершить минуту молчания в память о членах европейской футбольной семьи, которые ушли из жизни с момента нашей последней встречи".

Почтили также украинских футбольных деятелей – Михаила Фоменко, Анатолия Конькова, Владимира Лазаренко и Андрея Щепотьева. В тексте, посвященном памяти умерших украинцев, отмечалось: «УЕФА и ассоциации-члены выражают искренние соболезнования УАФ и всем тем в Украине, кто потерял близких".

Напомним, что экс-игрок сборной России Алексей Бугаев погиб в результате действий украинских защитников в прошлом году. Бывший футболист, выступавший за Локомотив, Томь и Краснодар, ушел из жизни в 43-летнем возрасте. В сентябре 2024 года он был приговорен к 9,5 годам заключения за попытку распространения наркотиков.

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