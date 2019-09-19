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УЕФА объявил претендентов на звание автора лучшего гола 1-го тура Лиги чемпионов

11:30 30 Читати українською
УЕФА объявил претендентов на звание автора лучшего гола 1-го тура Лиги чемпионов
Лукас Моура / Фото из открытых источников

Обнародованы фамилии четырех кандидатов, которые поспорят за звание лучших голеадоров первого тура главного еврокубка.

УЕФА назвал игроков, претендующих на звание автора лучшего гола стартового тура группового этапа Лиги чемпионов.

Ди Мария, тер Штеген и еще две сенсации – претенденты на звание лучшего игрока 1-го тура Лиги чемпионов

Среди номинантов:

– полузащитник Ювентуса Хуан Куадрадо, который открыл счет в матче с Атлетико (2:2)

– защитник Аякса Эдсон Альварес, который отличился в воротах Лилия (3:0)

– полузащитник Тоттенхэма Лукас Моура, который забил второй гол в матче с Олимпиакосом (2:2)

– полузащитник Анхель Ди Мария, удвоивший преимущество своей команды в игре с Реалом (3:0)

Насладиться голами своих кумиров можно на официальном сайте УЕФА.

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