Карпаты в случае увольнения главного тренера Мирона Маркевича должны выплатить ему серьезную компенсацию, сообщил журналист Игорь Бурбас в авторской программе на YouTube-канале BurBuzz.

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По информации источника, в контракте легендарного специалиста прописана сумма отступных в размере 300 тысяч в валюте (долларов или евро) за каждый год контракта. Поскольку соглашение Маркевича с "зелено-белыми" будет действовать еще два сезона, то досрочное прощание с мэтром тренерского цеха обойдется клубу в 600 тысяч.

Напомним, недавно СМИ сообщали о конфликте между Мироном Богдановичем и шеф-скаутом Глебом Корниенко, который пытался затянуть в клуб своего тренера. Главным кандидатом на замену Маркевичу называли Владислава Лупашко, однако после встречи с руководством эту идею отвергли и экс-тренера Ингульца теперь видят исключительно наставником юношеской команды.

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