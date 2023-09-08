"Хорошо, вообще, что у нас сохраняется футбол, что матчи проводятся и в Высшей лиге, и в Первой и Второй. Нужно пережить это сложное время. Если это все остановится, то будет крах. Нужно воспитывать молодых футболистов. Для них сейчас есть все шансы себя реализовать, просто нужно изменить свою ментальность и поскорее двигаться вперед.

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Пока что, наши клубы не могут конкурировать с европейскими командами среднего класса. Поэтому, мы и имеем такие результаты. Претензии к Луческу? В этом нет ничего удивительного – как только команда проигрывает, то во всем виноват тренер. Однако, чтобы показывать хороший результат, нужно иметь футболистов. В Шахтере у Луческу были серьезные игроки – был результат. Все взаимосвязано. Увольнение Луческу ничего не изменит", – поделился Маркевич в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, что Динамо уже прекратило участие в еврокубках, впервые за 18 лет не пробившись в групповой этап одного из турниров. В чемпионате киевляне пока третьи, имея в активе 6 очков после 3 сыгранных матчей (в УПЛ уже провели 6 туров).

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