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Увольнение Анри обойдется Монако 15 миллионов евро – сегодня в клуб вернется Жардим

25 января 14:36 238 Читати українською
Увольнение Анри обойдется Монако 15 миллионов евро – сегодня в клуб вернется Жардим
Тьерри Анри / фото из соцсетей

Наставник Монако Тьерри Анри получит солидную компенсацию после своего увольнения.

Руководству Монако придется заплатить главному тренеру монегасков Тьерри Анри от 10 до 15 млн евро за досрочное расторжение контракта, сообщает Nice-Matin.

Монако отстранил Анри с поста главного тренера

Накануне Монако остранил Анри от исполнения обязанностей до вынесения окончательного решения относительно будущего специалиста.

Также отмечается, что руководство монегасков уже договорилось с Леонарду Жардимом о том, чтобы португалец вернулся на пост главного тренера клуба.

Жардим может заменить Анри в Монако, – Sky Sports

Жардим возглавлял Монако с 2014 по октябрь 2018 года, когда его сменил Анри. Под руководством португальца клуб выиграл чемпионат Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне 2016/17.

Теги
Франция Тьерри Анри Тьерри Анри Монако Монако Леонарду Жардим Леонарду Жардим
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