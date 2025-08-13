"Футбол 24" проанализировал фиаско Динамо против кипрского Пафоса в ЛЧ. Смотрите новое видео на нашем YouTube-канале.

Киевское Динамо не сумело пробиться в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В Лимасоле “бело-голубые” проиграли и второй поединок кипрскому Пафосу (0:2), что отправило действующих чемпионов УПЛ в квалификацию Лиги Европы.

Безыдейная и беззубая игра против островитян спровоцировала в украинском информационном поле слухи о том, что руководство Динамо планирует поднять вопрос о смене главного тренера. Уже после этой записи ресурс Sport.ua распространил информацию о том, что вероятным преемником Шовковского может стать его помощник Олег Гусев.

Что интересно, в Лимасоле Динамо продолжило негативную тенденцию: еще ни разу "бело-голубые" не переигрывали кипрские клубы.

