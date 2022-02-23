"Тяжелая ситуация. Но знаю Женю, уверен, он из нее выйдет с честью. Он хочет играть. Когда с ним общаешься, видно, что он переживает и работает над этим. Думаю, такой период жизни ему нужно преодолеть. И он обязательно это сделает. Однозначно, он еще свое последнее слово не сказал. Увидите его во всей красе.

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Старый Коноплянка вернется? 100%. Основные качества он не потерял, не стал медленнее в скорости. А то, что он игрок наивысшего уровня – ни малейшего сомнения. Его мысли, нестандартные действия, я думаю, любой команде будут в помощь.

Просто ему нужно спокойно проанализировать себя. Найти мотивацию доказать всем, кто его критикует, снова вернуться на прежний уровень. Уверен в нем, что он это сделает", – поделился Ротань в интервью Sportarena.

Напомним, Коноплянка перешел в польскую Краковию в статусе свободного агента и подписал контракт на полгода с опцией продления еще на год.

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