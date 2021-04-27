"Богиня" в 33-м туре Серии А уверенно одолела Болонью со счетом 5:0 и поднялась на 2 строчку турнирной таблицы.

Малиновский стал лучшим игроком тура Серии А по версиям двух авторитетных ресурсов

В этой игре Малиновский записал в актив гол+пас. На свой перформанс украинец отреагировал в Instagram. "Увидимся в следующей игре, ребята. Так держать", – написал Руслан, поделившись победными кадрами. В следующем туре Аталанта встретится с Сассуоло (2 мая).

К слову, 27-летний полузащитник демонстрирует чрезвычайную результативность в последних 6 встречах – 4 гола и 6 результативных передач.

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