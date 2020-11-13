Журналист Эмануэль Рошу, который работал в британских изданиях The Guardian, FourFourTwo, а также голосовал от имени страны за "Золотой мяч", недоволен статусом команд, которые сыграют в Румынии на чемпионате Европы.

Вчера, 12 ноября, Северная Македония добыла путевку на Евро-2020. Балканская сборная обыграла Грузию в финале плей-офф и присоединилась к Украине, Нидерландам и Австрии в квартете С. Три поединка этой группы пройдут в Бухаресте. Сама же сборная Румынии не смогла пробиться на чемпионат, уступив Исландии в плей-офф.

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Очевидно, статус сборных, которые придут в Румынию, удовлетворяет не всех. По крайней мере, журналист Эммануэль Рошу уже выразил свое разочарование.

"Мы всегда ждали Евро-2020 в Румынии. А теперь увидим поединки Австрия – Северная Македония и Украина – Северная Македония. Весело", – написал Рошу в Twitter.

Напомним, бухарестская Арена Национале примет 4 поединка чемпионата Европы – 3 матча группового этапа и встречу 1/8 финала.

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