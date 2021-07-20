"При всем уважении к Генку, у меня нет ни малейшего сомнения в победе Шахтера. Да, просто ничего не бывает. Конечно, Генк умеет играть, и ребята у них есть техничные. Но, я уверен, что Шахтер классом выше. Все аргументы в пользу "горняков".

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На мой взгляд, сегодня у них есть два конкурирующих состава. Каждый хочет доказать. Все молодые и амбициозные. Они хотят сделать европейскую карьеру по примеру тех ребят, которые уехали из Шахтера и очень прилично играют в зарубежных командах. Я с оптимизмом смотрю на противостояние Шахтера и Генка. Я уверен, что мы увидим Динамо и Шахтер в групповом раунде Лиги чемпионов", – резюмировал Грозный в комментарии Sport.ua.

Напомним, первую встречу против Генка "горняки" проведут на выезде в Бельгии 3 августа, ответный матч состоится ровно через неделю – 10-го.

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