"Предшественники практически не оставили новому тренеру сборной Украины шансов на выход в финальный этап ЧМ. Можно лишь повторить подвиг Фоменко, который возглавил команду после Блохина и практически из безнадежной ситуации вывел ее в плей-офф, где мы уступили французам.

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Реально ли это сделать Реброву или кому-то другому? Побеждать Финляндию, Казахстан и Боснию украинцы обязаны. Ничего сложного – нужно только не тянуть в команду неизвестно кого. Весной Шевченко неожиданно начал выпускать на поле футболиста Судакова, увидев в нем глубоко скрытый талант.

Сейчас игрок не попадает даже в заявку на последние матчи Шахтера в чемпионате Украины. И это лишь один из примеров выдающейся работы тренерского штаба. Если такого не делать, шансы на второе место и плей-офф у нас сохраняются.

Даже если сборную Украины возглавит лучший тренер мира, все будет решать класс наших футболистов. Он сейчас такой, что рассчитывать на чемпионские титулы не приходится. Главное – работать на совесть. А когда прощаться, то делать это правильно. По-украински, а не по-английски.

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Если Андрей Шевченко возглавит клуб, то на должности вряд останется дольше, чем до следующей весны. Затем будет два варианта – либо ждать предложений, как с 2014-го делает Олег Блохин, или уйти в футбольные функционеры и там использовать свою заслуженную всемирную славу. Советую Шевченко второй", – написал Несенюк в своей колонкеGazeta.ua.

Напомним, Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016-го, проведя с тех пор 52 официальные встречи. Наивысшим достижением специалиста за это время был выход в четвертьфинал Евро-2020, где Украина уступила Англии. 9 августа запланировано заседание Исполкома УАФ, на котором будет принято решение о тренерского штаба сборной Украины.

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