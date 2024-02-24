"Мне нельзя было говорить о его работе. Я и сам не знал точно, он немного рассказал мне, когда мне было примерно 15 лет. Мы разговаривали в его машине, когда он возил меня на тренировки, но о работе речь шла редко. Когда люди спрашивали меня, чем занимается мой отец, я отвечал им, что он военный. Даже дедушка верил, что его сын служит в армии.

Это была секретная служба, где нельзя делиться своими волнениями. Он часто говорил, что для него это все слишком. В конце концов, это стало для него слишком тяжелым бременем.

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В 20 лет я учился на тренерских курсах близ Мюнхена, когда преподаватель попросил меня выйти из аудитории. Сначала я пошутил: "Я уже слишком хорош для этой программы?". Потом увидел тестя – он сказал мне, что папа покончил жизнь самоубийством.

Он не оставлял прощальной записки, но то, как он покончил с жизнью, показало – его решение было твердым. Для моей семьи это было хр*ново, но по крайней мере это помогло мне осознать, что он точно хотел умереть. Это не выглядело криком о помощи. Я должен был уважать его решение.

Думаю, все это стало результатом его рабочей нагрузки и общего состояния. Он очень изменился к концу своей жизни – мы замечали, как работа давит на него.

Мы были счастливой семьей, без ссор и стрессов, всегда обедали вместе в воскресенье. Из-за этого мне было еще труднее понять, почему он сделал то, что сделал. Папа был веселым парнем, который любил шутить со своими друзьями, играть на гитаре и петь", – признался Нагельсманн в интервью Spiegel.

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