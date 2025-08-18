ПСЖ с Ильей Забарным дебютировал в розыгрыше чемпионата Франции сезона 2025/2026. Судьбу поединка решил один забитый мяч.

Забарный дебютировал за ПСЖ, одержав минимальную победу над Нантом – Илья начал нервно, но выдал сильный матч

На 67-й минуте решающий гол оформил Витинья – его дальний удар срикошетил от защитника и стал для голкипера неожиданным. Парижане имели шанс удвоить счет, даже отличились во второй раз, но арбитры отменили взятие ворот Рамуша из-за офсайда. В той атаке заметно отличился Илья Забарный – он активно вошел в прессинг и разыграл короткую комбинацию на старте эпизода. Украинец провел весь матч на поле и отметился спокойной и уверенной игрой.

