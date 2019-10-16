Уверенная победа Швейцарии в видеообзоре матча против Ирландии

Швейцарцы обыграли ирландскую сборную в матче квалификации к Евро-2020. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

Швейцария дома одержала важнейшую победу над Ирландией. Харис Сеферович открыл счет в поединке, затем хозяева создали еще немало возможностей, чтобы удвоить преимущество.

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Однако, мяч упорно не шел в ворота Эйре. Родригес Родригес даже не реализовал пенальти после игры рукой и красной карточки для Коулмена. Но сняли вопрос относительно победителя дуэли швейцарцы лишь в компенсированное время. Это Шейн Даффи направил мяч в собственные ворота, когда пытался помешать забить Штеффену.

Обзор первого тайма:

Обзор второго тайма: