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Уверенная победа Швейцарии в видеообзоре матча против Ирландии

07:30 53 Читати українською
Уверенная победа Швейцарии в видеообзоре матча против Ирландии
Сборная Швейцарии празднует взятие ворот / твиттер сборной Швейцарии

Швейцарцы обыграли ирландскую сборную в матче квалификации к Евро-2020. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

16’ Харис Сеферович
90+3’ Шейн Даффи
 
Саймус Коулмен 76’
16’ Харис Сеферович
76’ Саймус Коулмен
90+3’ Шейн Даффи

Швейцария дома одержала важнейшую победу над Ирландией. Харис Сеферович открыл счет в поединке, затем хозяева создали еще немало возможностей, чтобы удвоить преимущество.

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Однако, мяч упорно не шел в ворота Эйре. Родригес Родригес даже не реализовал пенальти после игры рукой и красной карточки для Коулмена. Но сняли вопрос относительно победителя дуэли швейцарцы лишь в компенсированное время. Это Шейн Даффи направил мяч в собственные ворота, когда пытался помешать забить Штеффену.

Обзор первого тайма:

Обзор второго тайма:

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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