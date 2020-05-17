Уверенная победа парней Вернидуба в видеообзоре матча Шахтер С – Славия-Мозырь

Солигорский Шахтер обыграл Славию-Мозырь в 9-м туре чемпионата Беларуси. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси, 9 тур

Шахтер Солигорск – Славия-Мозырь – 2:0

Голы: Лисакович, 30, Баланович, 87

Вернидуб назвал залог победы, которая приблизила его Шахтер к лидерам

Команда Юрия Вернидуба доминировала на протяжении всего матча и заслуженно победила. Наибольший вклад в финальный результат сделал Лисакович, который записал в свой актив гол+пас.

После этой победы Шахтер набрал 15 очков и поднялся на 5 место в турнирной таблице чемпионата Беларуси – расстояние до лидеров составляет лишь 3 очка. У Славии осталось 11 пунктов и 9 строчка.

Шахтер Вернидуба уверенно обыграл Славию и приблизился к лидерам на расстояние одной победы