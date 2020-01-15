Уверенная победа Интера над Кальяри в видеообзоре матча Кубка Италии

Миланский Интер разгромил Кальяри в 1/8 финала Кубка Италии. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Кубок Италии 2019/20, 1/8 финала

Интер – Кальяри – 4:1

Голы: Лукаку, 1, 49, Борха Валеро, 22, Раноккья, 81 – Олива, 73

Кубок Италии: Интер, Лацио и Наполи идут дальше, Алексис Санчес вернулся на поле после длительного перерыва

Уже на 1-й минуте Ромелу Лукаку воспользовался ошибкой защитников и поразил ворота гостей. В середине тайма Борха Валеро удвоил преимущество Интера, а на старте второго тайма Лукаку оформил дубль, красивым ударом головой переправив мяч в ворота.

Кальяри попытался вернуться в игру эффектным голом пяткой в исполнении Кристиана Оливы. Но финальную точку в кубковом поединке поставили хозяева. Это Андреа Раноккья отметился голом после подачи с углового. Итак, 4:1 – уверенная победа подопечных Антонио Конте на пути в четвертьфинал.