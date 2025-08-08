Тер Штеген перенес операцию на спине и отказался подписывать медицинское заключение для комиссии Ла Лиги. Одобрение этого заключения позволило бы клубу зарегистрировать новичка. Позже клуб решил временно отстранить вратаря от должности капитана первой команды.

"Последние несколько месяцев были для меня особенно тяжелыми, как в физическом, так и в личном плане. После травмы моим главным приоритетом всегда было как можно скорее вернуться на поле – исключительно из желания помочь команде и заниматься тем, что я люблю больше всего: соревноваться.

В последние недели обо мне было сказано много всего, порой абсолютно беспочвенного. Поэтому я считаю необходимым уважительно, но четко изложить свою версию событий.

Решение об операции было принято после консультации с медицинскими специалистами и полностью одобрено клубом. Мы всегда стремились к тому, чтобы мое здоровье и долгосрочная спортивная карьера были в приоритете. Эти цели, конечно же, полностью совпадают с целями Барселоны, – чтобы как можно скорее вернуться в строй и продолжить борьбу за титулы.

Более того, я публично объявил о минимально необходимом мне сроке восстановления, о котором мне сообщили самые авторитетные специалисты, это всегда согласовывалось с клубом. Я также хотел бы уточнить – учитывая некоторые предположения – что все подписания и продления контрактов клубом были завершены до моей операции. Поэтому я ни в коем случае не мог предположить, что моя неприятная ситуация с предстоящей новой операцией повлияет на регистрацию других партнеров по команде, которых я глубоко уважаю и с которыми с нетерпением жду возможности делить раздевалку еще много сезонов. Любое другое толкование кажется мне несправедливым и неточным.

На протяжении всей своей карьеры я всегда старался вести себя профессионально, уважительно и преданно по отношению к клубам, которые я представлял. Я глубоко привязан к Барселоне, этому городу и его жителям, которые поддерживали меня так много лет. Моя преданность этим цветам остается безоговорочной.

Я понимаю, что трудные времена могут создавать напряжение, но я уверен, что с помощью диалога и ответственности мы сможем конструктивно разрешить эту ситуацию. Я полностью готов сотрудничать с руководством клуба для решения этого вопроса и получения необходимого разрешения.

Многое может измениться, но одно не изменится никогда: я люблю вас, кулес!" – написал голкипер Барселоны в Твиттере.

