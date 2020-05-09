"Уверен, что он раскроется и принесет Динамо пользу": испанский экс-тренер Карпат расхвалил форварда киевлян

Испанский экс-наставник "зелено-белых" Серхио Наварро оценил перспективы соотечественника Франа Соля в киевском клубе.

"Когда я работал методистом в Вильярреале, Фран Соль выступал за вторую команду клуба. Поэтому мне этот футболист очень хорошо знаком. Могу сказать о нем только хорошие слова.

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Я не удивлен, что он смог добиться успеха в Нидерландах и перешел в такой большой клуб, как Динамо. Он большой профессионал и всегда стремился становиться лучшим и достигать большего. Если у него что-то не получалось, то работал самостоятельно и искал возможности для прогресса. Проблемы Соля заключаются в том, что он приехал из другого футбола, из другой культурной среды. Каким бы он ни был профессионалом и сильным нападающим, но ему нужно время на адаптацию. Кроме того, травма плеча оказалась очень не к месту. У меня нет сомнений, что Фран Соль раскроется и принесет Динамо пользу", – сказал Наварро в интервью изданию Gazeta.ua.

Напомним, 28-летний испанец перешел в Динамо в январе 2019 года из нидерландского клуба Виллем II за 3,5 млн евро. В текущем сезоне УПЛ Соль провел 12 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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