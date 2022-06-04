"Считаю, что для Уэльса настало время выйти на чемпионат мира. Мы очень близки с Ассоциацией футбола Украины и ее президентом Андреем Павелко.

Они переживают ужасное время. Я понимаю, что мир хочет видеть Украину на вершине, как во время Евровидения. Все стремятся к тому, чтобы Украина получила большой статус в мире. Уэльс тоже этого хочет, мы солидарны с ними.

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Но наша работа тоже состоит в том, чтобы попасть на Мундиаль. Все будет решаться на футбольном поле. Верим, что у нас есть достаточно ресурсов, чтобы выполнить это. У меня есть полная уверенность, что в воскресенье наши ребята выиграют.

Было два разных сценария по этому матчу. Если бы выиграла Шотландия, то приехало бы много болельщиков без билетов. У нас было такое беспокойство, обсуждали это с городскими властями Кардиффа, полицией. Но когда Украина их обыграла, динамика изменилась. Считаю, что фанатов без билетов будет гораздо меньше.

С точки зрения организации мы готовы к игре. Теперь наши ребята должны дать нам победу, чтобы выйти на чемпионат мира", – цитирует Муни BBC.

Матч Уэльс – Украина стартует 5 июня в 19:00 по киевскому времени. Победитель поедет в Катар на чемпионат мира-2022. Для "сине-желтых" Мундиаль может стать вторым в истории, для валлийцев – первым с 1958 года.

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