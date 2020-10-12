"Против кого удобнее играть в плане тактики – Германии, или Испании? Не могу сказать, против кого лично мне удобнее, так как обе команды – достаточно сильны и играют по-разному. Было трудно как с немцами, так и будет сложно с испанцами. Германия играет больше в вертикальный футбол, а Испания делает ставку на контроль мяча. Важно сыграть очень хорошо в защите. Уверен что моменты у нас будут.

Украина – Испания: где смотреть матч Лиги наций

Много представителей Барселоны в сборной Испании? Сейчас эти команды играют несколько в разный футбол, поэтому не думаю, что этот матч будет своеобразным тестом для Динамо как подготовка к матчу Лиги чемпионов.

Откуда берутся силы для восстановления в таком бешеном графике? Думаю, что я еще не настолько стар, чтобы откуда-их брать. Молодость помогает быстрее восстанавливать силы. Как можно не выходить на матчи, когда у тебя такие соперники? В таких случаях силы добавляются сами собой", – рассказал Сидорчук в эфире Youtube-канала УАФ.

Матч Украина – Испания стартует на НСК Олимпийский 13 октября в 21:45.

"Откуда их берут и, самое главное, зачем?" – Украина не готова бороться с топ-сборными и большой недостаток наших арен