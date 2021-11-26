"Прежде всего, мы должны сосредоточиться на победе над Турцией. Это важная игра, чтобы выйти в финал и выиграть его. Есть несколько положительных аспектов, таких как возможность дважды играть дома, но для этого нужно победить Турцию. Важен факт того, что вы можете рассчитывать в поддержку трибун и избегать изнурительных путешествий, которые всегда немного сложны.

Манчини не скрывает разочарования от жребия – тренер итальянцев хочет сорвать юбилей Роналду

Теперь нам нужно хорошо подготовиться, чтобы иметь хороший уровень в марте… У Турции очень хорошие игроки. Иногда их команда работает хорошо, иногда нет, но это сборная, всегда создающая трудности. Впрочем, я полностью уверен, что мы будем на чемпионате мира", – цитирует Сантуша RMC Sport.

Напомним, в полуфинале (24 марта 2022) португальцы будут принимать Турцию, а в финале (29 марта) могут сойтись с победителем пары Италия – Северная Македония.

Результаты жеребьевки плей-офф ЧМ-2022 – Украина получила соперников, Италия либо Португалия пропустит Мундиаль