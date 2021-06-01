Сегодня в Доме футбола представители клубов собрались, чтобы предварительно согласовать ряд важных вопросов накануне итоговой конференции, запланированной на 24 июня, информирует официальный сайт ПФЛ.

Верес нашел стадион для домашних матчей в УПЛ

Количество участников остается неизменным – 16 команд Первой лиги и две группы Второй лиги. Оба чемпионата должны стартовать 25 июля. Также было принято решение о повышении гонораров арбитров, начиная с сезона 2021/22. Предложено дополнение в Регламент соревнований – в случае, когда "двойка" клуба Первой лиги занимает последнее место во Второй лиге, то соревнования ПФЛ покидает клуб, занявший предыдущее место перед ним.

Напомним, УПЛ готовит на сезон 2021/22 более ощутимые изменения – количество участников должно вырасти с 14-ти до 16-ти.

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