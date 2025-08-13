"Уважение для них – это только деньги": агент Доннаруммы разнес ПСЖ за скандальный уход итальянца
Агент голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы высказал свое мнение относительно ситуации с уходом клиента из команды.
"Парень очень расстроен из-за того, что произошло. Последние 10 дней могут перечеркнуть четыре года здесь. Я потрясен этим неуважением, построенный здесь замок разрушился.
ПСЖ делал разные предложения. Мы согласились на снижение зарплаты, потому что Джанлуиджи хотел остаться, но потом клуб передумал, и тогда мы прервали переговоры, намереваясь возобновить их после финала Лиги чемпионов.
Мы снова пообщались перед клубным чемпионатом мира, и клуб подтвердил желание продолжить сотрудничество. То, что произошло за последние 10 дней, стало неожиданностью.
Странно, что за месяц тренер изменил мнение о футболисте. Именно это огорчает меня больше всего и наводит на мысль, что, возможно, было бы лучше не продлевать контракт.
Возможно, только в АПЛ смогут удовлетворить завышенные финансовые требования клуба. Они говорят об уважении, но, похоже, уважение для них – это только деньги.
Речь не о том, чтобы покинуть проект и найти лучший вариант для Джиджио. С точки зрения имиджа нам нужно занять свою позицию, чтобы понять, как взаимодействовать с клубом", – цитирует Sky Sport Italia Энцо Райолу.
Напомним, что Джанлуиджи Доннарумма объявил об уходе из ПСЖ после того, как клуб подписал контракт с Люкой Шевалье.