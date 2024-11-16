"На вчерашней пресс-конференции мы попросили всех проявлять уважение как на поле, так и вне его. Перед матчем я сказал футболистам, чтобы они показали, как Косово умеет играть в футбол, и мы показали это отличным способом.

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К сожалению, в конце матча уважение было потеряно. И поэтому мы решили уйти с поля. Затем мы поговорили с игроками и со всеми остальными. Но проблема в том, что ситуация на стадионе не изменилась, и тогда мы все решили не возвращаться на поле и не продолжать матч.

Я сожалею об этом, поскольку команда сегодня сыграла великолепную игру. Но все должны уважать тот факт, что мы – Косово. Я надеюсь, что в будущем УЕФА предпримет соответствующие шаги, чтобы то, что произошло сегодня, не повторилось", – цитирует Фода Koha.

Напомним, что матч 5-го тура Лиги наций между Румынией и Косово завершился скандалом. Основное время игры закончилось со счетом 0:0, но встреча не была доиграна из-за инцидента на последних минутах. Игроки Косова покинули поле после появления сербского флага и выкриков на трибунах, которые пренебрежительно относились к их стране, в частности звучал лозунг "Косово – это Сербия".

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