"Уважаю мнение Козловского, но я многому научился": Кухаревич не вешает нос после тяжелого старта в Европе
Форвард Левена (права принадлежат Труа) Николай Кухаревич сохраняет оптимизм, несмотря на трудности после переезда из Руха.
– Николай, в двух последних матчах чемпионата Бельгии ты не участвовал. Почему?
– На второй день сбора, который мы проводили в Испании, произошел несчастный случай. Я повредил боковую связку колена. Ту самую, которая не дала мне возможности завершить прошлый сезон. Уже несколько недель я занимаюсь реабилитацией. Нужно еще около 15 дней. Жаль, что так вышло перед стартом второй части чемпионата, но уже ничего не поделаешь. Мне остается работать над скорейшим возвращением в строй.
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– Пожалуй, это самый трудный сезон в твоей карьере. Согласен?
– Действительно, этот сезон выходит непростым. Поначалу была Франция, сейчас Бельгия. Каждый раз нужно было адаптироваться к новым требованиям. Но при этом я не ищу оправдания, много работаю и всегда жду от себя большего. Конечно, хочется, чтобы все сразу сложилось, но такое бывает редко.
– Президент Руха Григорий Козловский недавно сказал, что ты рано уехал. Мог бы еще год поиграть в Украине, а потом...
– Я уважаю его мнение, но за эти шесть месяцев уже многому научился. Да, у меня не было достаточно игровой практики, но все еще впереди, – заверил Кухаревич в интервью Команда№1.
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