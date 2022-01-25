– Николай, в двух последних матчах чемпионата Бельгии ты не участвовал. Почему?

– На второй день сбора, который мы проводили в Испании, произошел несчастный случай. Я повредил боковую связку колена. Ту самую, которая не дала мне возможности завершить прошлый сезон. Уже несколько недель я занимаюсь реабилитацией. Нужно еще около 15 дней. Жаль, что так вышло перед стартом второй части чемпионата, но уже ничего не поделаешь. Мне остается работать над скорейшим возвращением в строй.

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– Пожалуй, это самый трудный сезон в твоей карьере. Согласен?

– Действительно, этот сезон выходит непростым. Поначалу была Франция, сейчас Бельгия. Каждый раз нужно было адаптироваться к новым требованиям. Но при этом я не ищу оправдания, много работаю и всегда жду от себя большего. Конечно, хочется, чтобы все сразу сложилось, но такое бывает редко.

– Президент Руха Григорий Козловский недавно сказал, что ты рано уехал. Мог бы еще год поиграть в Украине, а потом...

– Я уважаю его мнение, но за эти шесть месяцев уже многому научился. Да, у меня не было достаточно игровой практики, но все еще впереди, – заверил Кухаревич в интервью Команда№1.

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