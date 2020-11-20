Нападающий Барселоны Антуан Гризманн не имеет покоя из-за информации о плохих отношениях с Лионелем Месси.

Похоже, болельщики каталонского клуба виновником ситуации видят именно француза. Свою позицию они решили выразить непосредственно Гризманну. Когда Антуан выезжал с базы команды, к его машине подбежали фаны Барсы с криками: "Уважай Месси!"

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Напомним, ранее бывший агент Гризманна Эрик Олатс заявил, что Месси виновен в плохой адаптации француза в команде. Месси в ответ на эти слова признался, что "устал быть причиной всех проблем Барселоны".

Напомним, Гризманн перешел в лагерь "блаугранас" в июле 2019 из мадридского Атлетико за 120 млн евро. В текущем сезоне он сыграл за каталонцев 9 матчей, в которых забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

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