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Утверждены даты и время начала матчей 22-го тура УПЛ

15:26 64 Читати українською
Утверждены даты и время начала матчей 22-го тура УПЛ
Заря – Шахтер / Соцсети

Украинская Премьер-лига объявила даты и время проведения матчей 22-го тура чемпионата Украины.

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 22-го чемпионата Украины сезона 2018/19, сообщает официальный сайт турнира.

Шахтер и Динамо, дальше – пропасть, падение Ворсклы, перфоманс Шведа: итоги 19-го тура УПЛ

22 тур

16 марта (суббота)

Арсенал-Киев – Ворскла – 14:00

Заря – Шахтер – 17:00

17 марта (воскресенье)

Черноморец – Александрия – 14:00

Десна – Львов – 17:00

Карпаты – Мариуполь – 17:00

Олимпик – Динамо – 19:30

"Це не Тайсони приїхали, а футболісти з пляжу". Чому Швед – топ, Зоря впала на коліна, а Львів шокував "дешевою силою"

Украина22 тур

Заря - Шахтер: Суббота 16 марта 2019

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