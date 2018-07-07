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Утверждены даты и время начала матчей 1 тура УПЛ

11:13 2 Читати українською
Утверждены даты и время начала матчей 1 тура УПЛ
УПЛ / Официальный сайт УПЛ

УПЛ утвердила и опубликовала даты и время начала матчей 1 тура.

Расписание 1 тура УПЛ:

22 июля

Заря – Мариуполь 14:00

Карпаты – Александрия 17:00

Арсенал-Киев – Львов 19:30

23 июля

Черноморец – Олимпик 19:00

25 липня

Динамо – Ворскла 19:00

Десна – Шахтер 19:00

Теги
Черноморец Десна Десна Арсенал-Киев Арсенал-Киев Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Ворскла Ворскла Заря Заря Карпаты Карпаты Мариуполь Мариуполь Александрия Александрия Олимпик Олимпик УПЛ Львов Львов
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