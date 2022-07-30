Шахтер и Утрехт встречаются в благотворительном матче в рамках Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

"Горняки" проводят третий спарринг под руководством Йовичевича. Матч Утрехт – Шахтер стартовал в 17:30 по киевскому времени на стадионе Галгенвард в Утрехте. В предыдущих поединках на сборах "оранжево-черные" разошлись миром с нидерландской Фортуной (3:3) и проиграли Аяксу (1:3). Соответственно Игор Йовичевич еще не побеждал в статусе наставника Шахтера. Сегодня – третья попытка.

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Утрехт является середняком Эредивизи. В сезоне 2021/22 команда заняла 7 место в турнирной таблице, не попав в еврокубки. Высшее достижение клуба – третье место в сезоне 1980/81, три победы в Кубке Нидерландов и один Суперкубок страны.

Новичок Шахтера Богдан Михайличенко оказался в запасе. Там же и Сергей Кривцов, преодолевший проблемы со здоровьем. В старте "горняков" 11 украинцев. Только наши футболисты и в резерве.

Прямая трансляция игры – на MEGOGO, в YouTube-канале Шахтера, а также в этой новости на "Футбол 24".

Онлайн-видеотрансляция матча Утрехт – Шахтер 30 07 2022

Стартовые составы:

Утрехт:

Шахтер: Трубін – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Корниенко – Бондаренко, Степаненко, Судаков – Кащук, Мудрик, Сикан.

Запасные: Шевченко, Стасюк, Кривцов, Фарина, Михайличенко, Кирюханцев, Козик, Тотовицкий, Топалов, Чех, Крыськив, Очеретько, Вакула, Кулаков.

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