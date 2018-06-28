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Уткин: Разве Марадона руководит клубом из белорусской медвежьей перди?

13:54 114 Читати українською
Уткин: Разве Марадона руководит клубом из белорусской медвежьей перди?
Диего Марадона / соцсети

Известный российский комментатор Василий Уткин прокомментировал поведение Диего Марадоны, который является председателем правления Динамо Брест.

"Марадона не рискует превратиться в посмешище. Потому что чем бы он ни занимался, он работает исключительно собой, Марадоной. А что, тренирует, что ли? Или, может, управляет клубом из очередной белорусской медвежьей или арабской верблюжьей перди?

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Да нет, просто у него крахмально-порошочная диета. А любой другой порошок – уходи.

Марадона не рискует оказаться посмешищем, потому что не настанет такого дня, чтобы любого другого назвали Марадоной – и он обиделся. Он как минимум улыбнется, тот человек, которого сравнили.

Другое дело, что он, может, долго не проживет. Ну так это его дело.

Может, ему скучно", – написал Уткин в Телеграм.

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Диего Марадона Диего Марадона Василь Уткін Динамо Брест Динамо Брест Мир
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